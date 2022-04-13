Aşçı çırağı Karsu

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu, yemek yapmaya olan tutkusunu profesyonel mutfağa taşıdı. İrlanda'da, nisan ayı boyunca dünyanın ilk Türk Michelin Yıldızlı restoranlarından olan Ahmet Dede'ye ait, 'dede' de staj yapacak. Mutfaktaki bütün hünerlerini sergileyen Karsu, bu anlarını sık sık sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Staj sürecini nasıl plandığını takipçileriyle paylaşan Karsu, "Restoranın stajyer aradığı bir reklamını gördüm. 16 bin kişinin başvurduğunu ve seçilen birkaç kişiden biri olduğumu öğrendim. Çok sevindim. Hemen Baltimore köyünde Hansel ve Gratel'in evi gibi bir yer kiraladım. Burada hem piyanomu çalıp müziğimle ilgileneceğim hem de dağların arasında şefle beraber baharatlar ve deniz yosunu toplayacağım" diye konuştu.