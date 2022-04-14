Almanların ilk tercihi Türkiye

Koronavirüs döneminde tatillerine sınırlama getiren Almanlar bu yıl, son iki yılın acısını çıkaracak. YouGov adlı araştırma şirketinin anketine göre, Almanların büyük çoğunluğu tatilini ülke dışında geçirmek istiyor. 2 bin 29 katılımcının yüzde 34 gibi önemli bir kısmı tercihini başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinden yana kullanacak. Eski tatil alışkanlıklarına geri dönmek isteyen Almanların bu yaz en çok Antalya ve Alanya'ya akın etmesi bekleniyor.GEÇEN yıl aynı anketten katılımcıların üçte ikisinin tatillerini ülkelerinde geçireceği sonucu çıkmıştı. Pandemi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın ekonomik boyutlarından bunalan Almanların özellikle okul tatili döneminde Türkiye'ye akın etmesinin beklendiği de tur operatörlerince ifade edildi. Turizm şirketleri daha önce ön rezervasyonların beklenenin çok üstünde olduğu yönünde açıklamada bulunmuştu. Bu günlerde rezervasyon yapanların kârlı çıkacağı da anımsatıldı. FRANKFURT