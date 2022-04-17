Irkçılar, bakan kaçıracaktı

HEDEFLERİ daha önce sadece göçmenler olan Neo-Naziler, artık göçmenlerin yararına çalışma veya açıklama yapan Alman siyasetçilerini de hedef seçer oldu. Aşı karşıtlığını fırsat gören ırkçılar, yanlarına halkı da aldıklarını sanıp kaos ortamı oluşturmak adına Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladı.QUERDENKER (Aykırı Düşünenler) inisiyatifinin farklı eyaletlerdeki 21 meskeninde arama yapıldı. Irkçıların eylem planına Klabautermann Operasyonu adını verdikleri açıklandı. Söz konusu grubun 12 bin euro topladığı ve bu parayla silah ve mühimmat almayı amaçladıkları belirtildi. FRANKFURT