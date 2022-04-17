Nazis raus (Naziler defolun)

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde mahalle oluşturan Neo- Naziler, kendilerine yakın camiyi sürekli rahatsız etmeye başladı. DİTİB Sultan Ahmet Camisi'ne ocak ve şubat aylarında saldırı düzenleyen ırkçılar, bu kez, NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderdi. Üzerinde gamalı haç bulunan mektupta, "Tekrar geleceğiz. Caminizi darmadağın edeceğiz. Halılarınıza pisleteceğiz. Ülkemizden çekip gidin Türkler" ifadeleri yer aldı.KISA sürede üç saldırı gerçekleşmesi, Doersch kasabasında yaşayan Türkleri tedirgin etti. Cami yöneticileri, ırkçıların son dönemde camileri tehdit etmesinden dolayı cemaatin tedirgin olduğunu belirtti. Türkler, "Irkçılar artık kendilerine camiyi hedef olarak seçti. Yeni yılın ilk günü mezar taşlarını kıran, sonra camilere tehdit mektupları gönderen ırkçıların bir sonraki eylemi beklenmemeli" diye konuştu.PANDEMİ döneminde sessizliğe bürünen ırkçılar, şimdi eylemlere başladı. Aşı karşıtı gibi görünüp sokağa çıkan ırkçılar, halktan destek aradı. Hızla silahlanan ırkçılara hükümetten de baskının artmasıyla üzerine saldırı planları devreye girdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşı da fırsat bilen ırkçılar, Ukrayna'ya gidip Rusya'ya karşı savaşarak adeta tatbikat gerçekleştiriyor.