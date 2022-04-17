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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Tuğba ablaya liyakat nişanı

CENGİZ PARLAYAN
Tuğba ablaya liyakat nişanı

Kız çocuklarının ev ödevlerine yardım için dernek kuran, ırkçılığa karşı savaşan eski futbolcu Tuğba Tekkal, liyakat nişanı ile onurlandırıldı

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan eski futbolcu Tuğba Tekkal'a liyakat nişanını Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst verdi. Wüst, Tekkal'a uyuma, aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı gösterdiği çalışmalar nedeniyle devlet liyakat nişanı verildiğini söyledi. Bundesliga takımlarından Hamburg ve Köln'de forma giydikten sonra futbolu bırakan Tekkal'ın, oluşturduğu Scorrıngs Girls adlı dernekle kız çocuklarına futbolun yanı sıra okul ve ev ödevi yardımları yaptığına da vurgu yapıldı. Kızların kariyer planlama çalışmalarını da yöneten Tekkal, dernekte 15'ten fazla ülkeden 9-18 yaş arasındaki 150 kıza öğrenim desteği veriyor.
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Tuğba ablaya liyakat nişanı
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