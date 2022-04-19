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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Halk artan enflasyondan endişeli

CENGİZ PARLAYAN
Halk artan enflasyondan endişeli

Almanya’da orta gelirli haneler reel gelir kaybından etkileniyor. Birçok insan artan fiyatlar nedeniyle harcamalarını önemli ölçüde azaltmak zorunda kaldı. Halk, endişeli

ALMANYA'DA yüksek enflasyon halkı geçim sıkıntısına soktu. Postbank'ın yaptırdığı ankete göre her 7 kişiden biri günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ankete katılanların yüzde 11'i enflasyonun geçimlerini tehdit ettiğini söyledi. Aylık net geliri 2 bin 500 euronun altında olan hanelerden katılımcılar, harcamalarla baş edemeyeceklerini ifade etti.
HER 10 kişiden altısı devletten yardımların artırılmasını istedi. Yardım talep edenler hükümetin başlattığı yardım paketinin enflasyonu düşürmek için yeterli olmadığını söyledi. Postbank Ekonomi Uzmanı Marco Bargel, halkın gelirinin enflasyona ayak uyduramadığını belirterek, "Enflasyon, yüzde 7.3 arttı" dedi.
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Halk artan enflasyondan endişeli
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