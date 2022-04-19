Kriz döneri de vurdu

ZAM yapmamak için şartlarını zorlayan döner restoranı işletmecileri, maliyetler nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Bazı şehirlerde önceden 4.50 euroya satılan dönerin fiyatı pandemi sırasında 1 euro artırılarak 5.50 euro, bazı şehirlerde ise 6.50 euroya kadar çıktı. Avrupa'daki Türk Dönerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ülber, dönerde daha fazla fiyat artışı beklediklerini belirterek, "Döner 7.30 euroya mal olmalı" dedi. Birçok döner restoranının artan maliyetler karşısında zor günler geçirdiğini kaydeden Salman Döner'in sahibi Mehmet Ali Elverdi, "Böyle giderse kepenk kapatırız" diye konuştu. Mannheimlı Chef's Döner'in sahibi Bilal Özberk ise, "Döneri 5 eurodan satmak bizi kurtarmıyor" dedi.