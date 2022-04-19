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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Kriz döneri de vurdu

Fatih YILMAZ
Kriz döneri de vurdu

Almanya’da enflasyonun gün geçtikçe yükselmesi temel gıda ürünlerindeki fiyatları da artırdı. Dönerin zamdan en fazla etkilenen gıdalardan olması hem Almanları hem de Türkleri üzdü

ZAM yapmamak için şartlarını zorlayan döner restoranı işletmecileri, maliyetler nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Bazı şehirlerde önceden 4.50 euroya satılan dönerin fiyatı pandemi sırasında 1 euro artırılarak 5.50 euro, bazı şehirlerde ise 6.50 euroya kadar çıktı. Avrupa'daki Türk Dönerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Ülber, dönerde daha fazla fiyat artışı beklediklerini belirterek, "Döner 7.30 euroya mal olmalı" dedi. Birçok döner restoranının artan maliyetler karşısında zor günler geçirdiğini kaydeden Salman Döner'in sahibi Mehmet Ali Elverdi, "Böyle giderse kepenk kapatırız" diye konuştu. Mannheimlı Chef's Döner'in sahibi Bilal Özberk ise, "Döneri 5 eurodan satmak bizi kurtarmıyor" dedi.
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Kriz döneri de vurdu
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