Sonunda bu da oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş, Avrupa'da ayçiçeği yağında kıtlık oluşmasına yol açtı. Dünya ayçiçeği yağı ihracatının yarıdan fazlasını karşılayan Ukrayna'nın savaşın içinde olması dolayısıyla ayçiçeği yağı verememesi, krizin büyümesine neden oldu. Ayçiçeği yağı reyonlarının boşalması, yağ satışının karaborsaya düşmesi hırsızlığı da beraberinde getirdi.ALMANYA'NIN Thüringen Eyaleti'ne bağlı Bad Langensalza'da 51 yaşındaki adam ayçiçeği yağı çalarken yakalandı. Restorandan çaldığı 70 litre ayçiçeği yağını el arabasına yükleyip götürmek isteyen hırsız, yolda polise yakalandı. Devriye gezen polisin fark ettiği adam, yağları bir restoranın deposundan çaldığını itiraf etti. Polis, çalınan yağı restorana teslim etti.AYÇİÇEĞİ yağına alternatif olan kolza yağına ulaşmak da zorlaştı. Aslında Almanya, Fransa veya Polonya'dan sağlanan kolza yağında tedarik sıkıntısı yaşanmasının birkaç nedeni var. Bunlardan biri insanların ihtiyaçlarından çok alım yapması, diğeri ise Polonyalı nakliye şirketlerinde çalışan Ukraynalıların, ülkelerinde savaşa gitmesi.YAĞLI Tohum İşleme Sanayicileri Derneği (Ovid), "Savaş nedeniyle ihracat durma noktasına geldi. Bu, öngörülebilir gelecekte iyileşmeyecek" açıklaması yaptı. Ayçiçeği yağı kıtlığı artık restoranlarda, catering şirketlerinde, pastanelerde fiyatları en az yüzde 6 oranında yukarıya çekti.AYÇİÇEĞİ yağı bulmada yaşanan sıkıntı, en çok restoranları etkiledi. Restoranlar artık kızartmada ayçiçeği yağı yerine bitkisel yağlar kullanmaya başladı. McDonalds gibi büyük restoranlar ayçiçeği yağı bulamayınca, kızartmaları farklı yağlardan karışım elde ederek patates kızartmasında kullanır oldu. McDonalds'ın Almanya sözcüsü, "Kızartmalarımızda artık ayçiçeği yağı ve kolza yağı da dahil olmak üzere, bitkisel yağların karışımını kullanıyoruz. Karışımdaki ayçiçeği yağı oranını geçici olarak daha da azaltacağız" dedi.