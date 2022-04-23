Ailemdeki kadınlar bana güç veriyor

FACK ju Göhte adlı filmde Zeynep adlı öğrenci rolü ile karşımıza çıkan ve ardından oyunculuğu ile çok sayıda projede yer alan Gizem Emre (26) başarısını işletmecilikte de ortaya koyuyor. Berlin'de kafe işleten Gizem, "Oyunculuk yaparken farklı kimliklere bürünebiliyorum. Çoğu zaman kendim gibiyim. Berlin'deki kafemde kahve makinesinin arkasında durup çok farklı dünyalardan misafirlerle konuştuğum günler oluyor" dedi.Farklı işleri birleştirebilmesinde ailesinin büyük desteği olduğunu ifade eden Gizem, "Birbirlerine her zaman destek olmuş, birçok güçlü kadının olduğu büyük bir aileden geliyorum. Ailemin dışında da birbirini savunan kadınlardan güç alıyorum" dedi. Glamour adlı dergiye röportaj veren Gizem, feminist olduğunu da dile getirdi. FRANKFURT