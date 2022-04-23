Ege de ölümün pençesinde

Hollanda'danTürkiye'ye tatile giden Mercankaya ailesinin alışveriş merkezinde yediği karnıyarık bir çocuklarının ölümüne diğerinin de komaya girmesine neden oldu. Kızları Ece Melisa'yı (6) toprağa veren Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, şimdi dört yaşındaki oğullarının yaşama tutunabilmesi için dua ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi olan Ege henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.FAKÜLTENİN Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu, "Bilinci kapalı gelmişti, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Doktorlarımız müdahaleleri yapıyor. Hastamızın durumu yakından takip ediliyor" dedi. Ailenin üç kez acilden giriş yaptığı ve her defasında 'Bir şeyleri yok' diye eve gönderildiği Didim Devlet Hastanesi'nde görevli personel hakkında ölümde ihmalleri bulunduğu gerekçesi ile idari soruşturma başlatıldı.AİLENİN yemek yediği ve İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Optimum Alışveriş Merkezi'ndeki restorandan numune alındı. Didim Devlet Hastanesi'nden şikâyetçi olduğunu belirten baba Mercankaya, "Eşime ilaç verdiler o kurtuldu. Çocuklarıma ilaç vermediler. Üç saat sonra bizi taburcu ettiler. Kızımı kurtarabilirlerdi. Başka hastaneye de giderdik. Bize 'çocuğun iyi' dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı, hiçbir rahatsızlığı da yoktu" dedi. İZMİRBABA Cihan Mercankaya, 13 Nisan günü İzmir'de yemek yedikten sonra kusan ve rahatsızlanan eşi ile iki çocuğunu Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre, muayenenin ardından aile üç kez daha acile gitti, 'Durumları iyi' denilerek taburcu edildi. Fenalaşan çocuklar, 4. kez acile başvurunca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ece Melisa, burada 18 Nisan günü öldü.