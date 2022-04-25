İnancını kaybeden kimliğini kaybeder

Almanya'nınKöln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliği Temsilcileri ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Köln DİTİB Merkez Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. Erbaş programda, ailelerin çocuklarına inanç ve değerlerini öğretmediğinde yanlış inançların tuzakları ile karşı karşıya kaldığına, terör ve istismarcı yapıların eline düşebildiğine işaret ederek, "Biliyoruz ki inancını kaybeden kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder. Dilimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz. Çocuklarımız milli değerlerimizi kendi dilimizden öğrenmelidir" diye konuştu. İftar programından sonra da Erbaş, teravih namazı kıldırdı.