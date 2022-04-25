Solingen’de 29 yıllık sır

İddia, yine gizli servise çalışan bir başka muhbir Jan P.'ye ait. Olaydan dolayı vicdan azabı çektiğini söyleyen muhbir Jan P. (55), gizli servisin kendisini kasten verilen yanlış bilgilerle yanılttığını belirtti. Jan P.'nin açıklamaları üzerine harekete geçen Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, gizli servisin konuyla ilgili daha dosyası olup olmadığına bakacağını bildirdi.1990'lıyıllarda gizli servisin yönlendirmesiyle ve bilgisi dahilinde sürekli şiddet olaylarına karıştığını belirten Jan P., "Bir ara bana aşırı sağ çevresinde görevli muhbir Bernd Schmitt'i takip etme görevi verildi. Sonra Schmitt'in Solingen kundaklamasındaki rolü gündeme geldi. Ben, gizli servis tarafından olayın aydınlatılmasını engellemek için görevlendirildiğimi düşünüyorum" diye konuştu.Jan P.,"Bugünkü bakış açısıyla ben anayasayı değil, anayasayı koruma teşkilatını korudum" dedi. Duruşmada kundakçılar Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz'un muhbir Bernd Schmitt'in dövüş sporları okulunda eğitim aldıkları ortaya çıkmıştı. Duruşmada hakimin, "İfade vermen için gizli servisin onayı mı gerekir?" sorusuna Schmitt, "Evet" cevabı verince skandal patlak vermişti.29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen'de Genç Ailesi'nin evi Markus Gartmann (23), Felix Köhnen (16), Christian Reher (16) ve Christian Buchholz (20) tarafından kundaklanmıştı. Kundaklamada Mevlüde Genç'in kızları Gürsün İnce (27) ve Hatice Genç (18), torunları Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile yeğeni Gülüstan Öztürk (12) ölmüştü. Evde yaşayan 14 kişi ise yaralanmıştı. Gartmann 15 yıla, Köhnen, Reher ve Buchholz ise 10'ar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanıklar yıllardan beri özgür. Mahkeme, kundakçıları olayda yaralanan Bekir Genç'e 250 bin mark tazminat ödemeye mahkum etmişti. Ancak bu para "ikisi hapiste", "birinin parası yok", "diğerinin ise adresini veremeyiz" şeklindeki bahanelerle bir türlü tahsil edilemedi.Şimdi muhbir Jan P., Solingen kundaklamasının aşırı sağcı muhbir Bernd Schmitt'in "Hak Pao" isimli okulunda eğittiği gençleri kışkırtması sonucunda meydana geldiğini ileri sürüyor. Schmitt'in gençleri bu kundaklama eylemine ikna ettiği şüphesi Solingen kundaklanmasının duruşmasında da gündeme gelse, bu konunun üzerine yeterince gidilmemişti. Dönemin İçişleri Bakanı da, bu iddiaya karşı çıkmıştı.KuzeyRen Vestfalya Eyaleti, muhbir Jan P.'nin yaptığı açıklamaların ardından gizli servisteki dosyaların yeniden inceleneceğini duyurdu. Eyalet İçişleri Bakanlığı, muhbir Bernd Schmitt'in saldırı ile ilişkisinin olup olmadığını inceleyeceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, şeffaf bir araştırma için tüm kompleksin arşivinde hangi dosyaların olup olmadığını kontrol etmek istediklerini bildirdi.Aşırı sağcı muhbir Bernd Schmitt, mahkeme önünde verdiği ifadesinde kendisini ve gizli servisi savunup korumuştu. Schmitt'in ve gizli servisin Solingen kundaklaması konusunda bildikleri bir sır olarak kaldı.Gizliservisin o dönemkibaşkanı olanFritz Achim Baumann,Bernd Schmitt'inkendilerineçalışan birmuhbir olduğunudoğrulamış,ancak bir şey bilmediğiniileri sürmüştü.Solingen kundaklamasında gizli servisin rolünü örtbas etmekle görevlendirildiği düşünülen muhbir Jan P., "Ben bu olanları vicdanımla bağdaştıramıyorum" dedi.