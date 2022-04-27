Eğlendirerek dinimizi anlatıyor

DUİSBURG kentinde doğan, ilk, orta ve lise eğitimini bu kentte tamamlayan Havva Öztürk, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlahiyat Bölümü'nü bitirdikten sonra DİTİB Ayasofya Camisi'nde din görevlisi oldu. Altı yıldır camide çocukların dil, din ve kültürümüzü öğrenmeleri için çaba veren Öztürk, "Avrupa'daki camilerimiz çok amaçlı olarak kullanılıyor. Çocuklara sadece din eğitimi vermiyor, arzu ve isteklerini göz önünde bulundurup pek çok etkinlik yapıyor, dillerini geliştirmeleri, kültürlerini öğrenmeleri için özel dersler sunuyoruz. Benim burada doğup büyümem, çocukların istek ve arzularını yerine getirme noktasında önemli etken. Onlara eğlenceli şekilde bilgi aktarıyoruz. Benim gibi aralarından gelecek nesilleri eğiten çocukların çıkmasını istiyorum" dedi. DUİSBURG