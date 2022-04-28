Bakan Stamp’tan kebap siparişi

Almanya'daTürklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) Uyum Bakanı Joachim Stamp, evlere Türk gıda ürünleri siparişi götüren Liefertürke'nin Düsseldorf lansmanına katıldı. Eko Fresh lakaplı Ekrem Bora'nın (38), kurduğu Liefertürke'ün müşterisi olan Bakan, evine Adana kebap ile köfte siparişi verdi. Bora'nın, Köln ve Krefeld'den sonra Düsseldorf'taki lansmanına katılan Stamp, "Şirketin kurucuları uyum ve dijitalleşmeye iyi katkı sağlıyor. Onların bu girişimi daha fazla insana ilham verecek" dedi. Liefertürke müşterileri, Türk marketlerinden kargo ücreti ödemeden yiyecek, içecek, taze meyve, sebze, helal kesim et ve eczane ürünleri sipariş edebiliyor.