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Giriş Tarihi: 28.4.2022

Bakan Stamp’tan kebap siparişi

Fatih YILMAZ
Bakan Stamp’tan kebap siparişi

NRW Uyum Bakanı Joachim Stamp, rapçi Eko Fresh’in sahibi olduğu firmayı ziyaret edip Adana kebap ve köfte siparişi verdi. Bakan, “Girişiminiz ilham olacak” dedi

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) Uyum Bakanı Joachim Stamp, evlere Türk gıda ürünleri siparişi götüren Liefertürke'nin Düsseldorf lansmanına katıldı. Eko Fresh lakaplı Ekrem Bora'nın (38), kurduğu Liefertürke'ün müşterisi olan Bakan, evine Adana kebap ile köfte siparişi verdi. Bora'nın, Köln ve Krefeld'den sonra Düsseldorf'taki lansmanına katılan Stamp, "Şirketin kurucuları uyum ve dijitalleşmeye iyi katkı sağlıyor. Onların bu girişimi daha fazla insana ilham verecek" dedi. Liefertürke müşterileri, Türk marketlerinden kargo ücreti ödemeden yiyecek, içecek, taze meyve, sebze, helal kesim et ve eczane ürünleri sipariş edebiliyor.
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Bakan Stamp’tan kebap siparişi
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