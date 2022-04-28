Enflasyon destek paketine onay çıktı

ENFLASYON kriz paketinin yürürlüğe girebilmesi için şimdi bu paketin Federal Meclis'te onaylanması gerekiyor. Paket, değişik yardımlardan oluşuyor. Buna göre sigortalı her çalışana eylül ayında 300 euro enerji destek primi ödenecek. Ancak bu 300 euronun vergilendirilmesi gerekiyor. Bu yardımdan emekliler ise faydalanamayacak.SADECE 9 euroya alınabilecek toplu taşıma biletleri 1 Haziran-31 Ağustos arasında ülke genelinde şehiriçi ulaşımda geçerli olacak. Aynı tarihte akaryakıt vergisi indirilecek ve mazotun litre fiyatı 14, benzinin ise 30 cent ucuzlayacak. Ailelere çocuk başına 100'er euro prim ödenecek. Bu paranın da çocuklar için tanınan vergi muafiyetinden düşürüleceği açıklandı. Ancak yardım, otomatikman çocuk parasıyla birlikte ödenecek.