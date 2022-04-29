Almanya’da ekonomik krizin geldiği son nokta aşevlerinde sıra kavgası

ALMANYA son aylarda üst üste enflasyonda rekor seviyeleri gördü. Koronavirüs pandemisinin ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş, tedarik zincirinde sıkıntıya da neden olunca, durumu fırsat bilen stokçular gıda fiyatlarını uçurdu. Dar gelirliler bu durum karşısında iyice fakirleşti ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere aşevlerine hücum etmeye başladı.ÜLKEgenelinde 960 şubesi bulunan Tafel adlı aşevi Almanya Başkanı Jochen Brühl, son günlerde hiç olmadığı kadar ilgi ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Aşevi önünde uzun kuyruk oluşturup bir tas yemek almak için saatlerce bekleyenler arasında gençlerin de bulunduğu gözlenirken, kuyrukta her gün yemek alabilmek için kavga yaşandığı da dile getirildi./ DORTMUND - NÜRNBERGTAFEL'İN Nürnberg şubesi kuyrukta çıkan tartışmanın büyümemesi için güvenlik firması ile anlaştı. Firmanın sahibi Trabzonlu Eray Hoca (65), "Bazen öyle günler oluyor ki buraya gelen insanlara ve düştükleri duruma çok üzülüyorum. Bir dilim ekmek alabilmek için, yağmur demeden, kar demeden saatlerce sırada bekliyorlar. Kuyrukta tartışma yaşanıyor, anında müdahale edip büyümesini önlüyoruz" dedi.HER gün bine yakın kişinin yemek alabilmek için sıraya girdiği Tafel'in Nürnberg şubesinde, kuyruk caddeye kadar uzanıyor. Kuyruğa girenler, "Hızla artan zamlar karşısında alım gücümüz düştü. Çaresiz evimize yemek götürebilmek için kuyruğa giriyoruz. Zamların önüne geçileceği ümidimiz de azalıyor. Bu kuyruk ileriki günlerde çok daha uzayacak. Hızla fakirleşiyoruz" diye konuştu.