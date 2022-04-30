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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Almanları gelecek korkusu sardı

Almanları gelecek korkusu sardı

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve savaşın getirdiği belirsizlik Almanya’da gelecek korkusunu artırdı. Halkın yüzde 54’ü yaşam standardını koruyamamaktan endişeli

REFAH DÖNEMİNE VEDA
Akaryakıt fiyatlarının iki euronun üzerine çıktığı, enflasyonun son 41 yılın tavan seviyesine ulaşıp 7.4'ü gördüğü, gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğü Almanya'da insanları yaşam standardını artık sürdürememe korkusu sardı. Köln'deki Ticaret Araştırmaları Enstitüsü'nce gerçekleştirilen anket araştırmasına göre bu korkuya kapılanların oranı yüzde 54 oldu.



HARCAMALAR KISILIYOR
ANKETTEN çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin, enflasyon nedeniyle harcamaları kısmak istemesi. Tüketiciler tasarruf etmek için özel teklifleri daha sık değerlendirmek ve fiyat karşılaştırmasını artırmak istiyor. Her iki kişiden biri, yaz tatili programında süreyi kısaltmak eğiliminde. Beş katılımcıdan dördü, fiyat artışlarının süreceği görüşünde. FRANKFURT

ALIMLARI ERTELEDİLER
RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgalinden sonra başlayan savaş sebebiyle, yeni alımların ertelendiği sonucu da anket araştırmasında ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 40'ı yeni alımları ertelediklerini söylerken, en çok konut ve mobilya alımında kısıtlamaya gidildiği belirtildi. Öte yandan kıyafet ve elektronikte de yeni satın almalar konusunda isteksizlik görüldü.

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Almanları gelecek korkusu sardı
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