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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Deutsche Bank’a baskın

Deutsche Bank’a baskın

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın merkezine kara para aklama soruşturması kapsamında baskın düzenlendi. Haber bankanın hisselerini düşürdü

KARA PARA AKLAMA ŞÜPHESİ
FRANKFURT Başsavcılığı, federal polis, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri dün sabah saatlerinde Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkez binasında arama yaptı. Aramanın kara para aklama soruşturmasına yönelik olduğu duyuruldu. Mahkemenin arama emrinin devam eden soruşturmaya ilişkin "tedbir" olduğu vurgulandı.

BANKA: TAM İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ
DEUTSCHE Bank ise söz konusu aramanın kara para aklamayla ilgili olarak bankanın yetkililere bildirdiği şüpheli işlemleri içerdiğini ve Alman yetkililerle tam bir işbirliği içinde olunduğunu vurguladı. Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 3 düşerek, 9.27 eurodan işlem görmeye başladı. Bankaya, 2018 yılında da aynı gerekçe ile baskın düzenlenmişti. FRANKFURT
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Deutsche Bank’a baskın
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