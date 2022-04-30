Deutsche Bank’a baskın

FRANKFURT Başsavcılığı, federal polis, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri dün sabah saatlerinde Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkez binasında arama yaptı. Aramanın kara para aklama soruşturmasına yönelik olduğu duyuruldu. Mahkemenin arama emrinin devam eden soruşturmaya ilişkin "tedbir" olduğu vurgulandı.DEUTSCHE Bank ise söz konusu aramanın kara para aklamayla ilgili olarak bankanın yetkililere bildirdiği şüpheli işlemleri içerdiğini ve Alman yetkililerle tam bir işbirliği içinde olunduğunu vurguladı. Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 3 düşerek, 9.27 eurodan işlem görmeye başladı. Bankaya, 2018 yılında da aynı gerekçe ile baskın düzenlenmişti. FRANKFURT