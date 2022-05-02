Çocuklara zorla oruç bozdurdu

HATİNGEN kentindeki Im Heggerfeld adlı ilkokul bir skandala imza attı. Türk kökenli Fatma C.'in müdire olduğu ilkokulda, oruç tutan altı Müslüman öğrenciye zorla elma suyu içirildi. Korkudan oruçlarını bozan öğrenciler, ağlayarak eve gitti. Bu öğrencilerden Elif'in (11) babası Ahmet Güldeş, "Öğretmen, "Oruçlu yollarsanız yine zorla yedirtirim veya anında eve yollarım" dedi. Müdirenin sözleri nefret doluydu" diye konuştu.GÜLDEŞ, "Sınıf öğretmeni oruçlarını bozmak istemeyen çocuklara kızmış. Gerekçesi ise 'Oruç tutan çocuklar hastalanıyor' olmuş. Aradım. Oruç tutacaksa rapor alması gerektiğini söyledi. 'Çocuğum oruç tutuyor. Korona olmadı. Rapor manasız. Anayasaya göre böyle bir hakkınız da yok' dedim. Bunun üzerine 'Karar müdire Fatma C.'in kararı' dedi. Müdireyi de aradım. Kimin oruç tutacağına karışamayacağını söyledim" dedi.MÜDİREDEN duydukları karşısında şoke olduğunu söyleyen Güldeş, "Elif'in 13 yaşına girmediğini ve oruç tutmasına gerek olmadığını söyledi. 'Buna siz karar veremezsiniz' dediğimde konuşmasından İslam'a ve Müslümanlara karşı nefret beslediğini anladım. Durumu eyaletin Eğitim Bakanlığı'na bildirdim. Gereğinin yapılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.