Hıristiyan olunca tepki farklı

ALMANYA'NIN Mannheim kenti Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz, kentteki Müslüman derneklerin çatı kuruluşu AKİG'in iftar programına katıldı. Burada konuşan Kurz, Ukrayna'daki savaşa karşı gösterilen tepkinin doğru bir tepki olduğunu belirtti ve "Ancak bizler Halep'te, Grozni'de, Mariopol'daki saldırlar için tepki vermedik. Ukrayna halkı, Hıristiyan bir topluluk olduğu için mi hassasız" dedi.DURUMUN düşünülmesi ve değerlerin gözden geçirilmesi gereğine işaret eden Kurz, "Bundan ders çıkartmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Başkan, Mannheim'daki Yavuz Sultan Selim Camisi'nden de konuşmasında söz etti ve 'Cami şehrin sembolü oldu. Mannheim'daki cami sanayi bölgesine değil, şehir merkezine inşa edildi. Bu bakımından da önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.