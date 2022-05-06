Acı vatanın acı gerçeği

ULUSAL Ayrımcılık ve Irkçılık İzleme Kurumu, ırkçılık konusunda yaptığı çalışmanın sonucunu açıkladı. Beş bin kişi ile bire bir görüşülerek yapılan çalışmadan çıkan rakam, acı gerçeği gözler önüne serdi. Araştırmanın sonucuna göre, Alman halkının yüzde 90'ı ülkede ırkçılık olduğunu kabul ediyor. Nüfusun yüzde 22'si en az bir kez ırkçılık yaşadığını belirtiyor. Bu oran yabancı kökenlilerde yüzde 58'e kadar çıkıyor.IRKÇILIKTAN direkt etkilenen gençlerde oran çok daha yüksek olarak göze çarpıyor. 14 ile 24 yaş arasındakilerin yüzde 73'ü ırkçılık ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Üniversite mezunu olanlar arasında bu oran yüzde 58. Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49'u çevresinde ırkçı görüşe sahip birini tanıdığını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 45'i ise ırkçılığa tanık oluyor.ARAŞTIRMA sonucuna göre, katılımcıların yüzde 61'i ırkçılığın Almanya'da günlük yaşamın bir parçası olduğu konusunda hemfikir. Nüfusun yüzde 65'i Alman makamlarında ırk ayrımcılığı olduğuna inanıyor. Her iki kişiden biri, 'ırkçı bir toplumda' yaşadığı görüşünü paylaşıyor. Erkeklerin yüzde 39'u, kadınların ise yüzde 58'i ırkçı bir toplumda yaşadığını düşünüyor.ARAŞTIRMAYI değerlendiren Almanya'nın yeni Aile Bakanı Lisa Paus, ırkçılığın Almanya'da temel anayasal değerlere zarar verdiğini vurguladı. Paus, "Irkçılık sonucu hayatını kaybedenler oluyor. Ülkedeki büyük çoğunluk, ırkçılık olduğunu kabul ediyor. İnsanlar buna karşı harekete geçmeye de hazır. İyi yoldayız" dedi. Federal Hükümetin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali- Radovan ise "İnsanların yüzde 90'ının farkına varması iyi haber. Bu değişim için önemli bir adım" şeklinde görüş belirtti.IRKÇILIĞA dolaylı ya da direkt tanık olanların yüzde 60 ila 80'i ırkçılıktan rahatsızlık duyuyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğu, ırkçılığın gizli ve bilinçsiz olabileceğini ifade ediyor. 'Bilinçsizce ırkçılık yapılıyor' diyenlerin oranı yüzde 81 olarak göze çarpıyor. Nüfusun yüzde 47'si son beş yılda gündelik yaşamda ırkçı bir ifadeye karşı çıktığını belirtiyor.