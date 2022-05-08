Abla acısıyla gelen başarı

Almanya'ya sekiz yaşında aile birleşimi kapsamında gelen, lise öğrenimini 1.0 gibi en yüksek derece ile tamamlayan, iki dalda öğrenimini bitirip başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Fuat Oduncu (49), Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı. Oduncu'ya nişan, kişiselleştirilmiş kanser tedavisi alanındaki öncü araştırmalarından dolayı verildi. Ödülü takdim eden Bavyera Bilim ve Sanat Bakanı Markus Blume, Oduncu'ya övgü yağdırdı.Bakan Blume, "Siz sadece yetenekli bir doktor ve birinci sınıf bir bilim adamı değil, aynı zamanda uluslararası anlayışın hizmetinde ileri görüşlü bir köprü kurucusunuz" dedi. Bakan, Oduncu'nun tıp ve felsefe öğrenimi görmesine atıfta bulunup, olağanüstü başarılara imza attığını dile getirdi. Oduncu, ablası Suhem'in 1994 yılında henüz 36 yaşındayken kanserden vefat etmesi üzerine yoğunluğunu kanser araştırmalarına vermişti.Başarısında ailesinin çok büyük payı olduğunu her fırsatta dile getiren Oduncu, üç yıl önce vefat eden babası Hanna'nın sürekli kendisi ve sekiz kardeşine 'Ben okuyamadım, siz okuyun' dediğini söyledi. Oduncu, törende ise "Bu nişanı tüm yaşamı boyunca bizler için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, 1970 yılında Mardin Midyat'tan kopup Almanya'ya gelen ve Füssen'deki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan babama adıyorum" dedi.Oduncu, ayrımcılık ile ilkokulda tanıştı. Başarılı olmasına rağmen öğretmenlerince Gymnasium için tavsiye edilmedi. O sınava girip bu hakkı kendisi aldı. Liseyi 1.0 not ortalaması ile tamamladı. Tıp öğrenimi sonrası iş başvurusunda, 'Türk'sünüz, gidin Türkiye'de çalışın. Alman doktorların işini elinden alıyorsunuz' sözleri ile karşılaştı. Engeli, doktora hocası sayesinde aştı. Oduncu, "Hayatım boyunca yabancı düşmanlığıyla, dışlanma ile çok defa karşılaştım, fakat hiçbir zaman yılmadım. Aksine itici güç oldu" dedi.