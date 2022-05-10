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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Emekliye tavsiye: Türkiye’ye gidin

Mustafa AKBABA
Emekliye tavsiye: Türkiye’ye gidin

Rusya’nın doğalgazı kesmesi halinde kışı nasıl geçireceğini düşünen Almanya’da ilginç bir teklif ortaya atıldı: EMEKLİLER KIŞI TÜRKİYE’NİN SICAK KIYILARINDA GEÇİRSİN

500 EURO VERİLMELİ
ALMANYA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş nedeniyle doğalgazda yaşanan darboğazı aşmanın yollarını arıyor. Rusya'dan olası doğalgaz kesintisi nedeniyle kış ayında dara düşecek Almanya'da Seyahat Acenteleri Derneği'nden (VUSR) bir teklif geldi. Dernek, Alman emeklilerin kış aylarını Türkiye'de geçirmelerini tavsiye etti. Hükümetin 500 euro teşvik vermesini istedi.

İŞLETMELERİ KURTARIR
YEDİ binden fazla seyahat acentesini bünyesinde barındıran derneğin başkanı Marija Linnhoff, "Kışta gazdan tasarruf etmek için tüm Alman emekliler, soğuk kış aylarını Türkiye gibi bazı güney ülkelerde geçirmeli. Devlet uzun süreli seyahatleri 500 euro ile sübvanse etmeli. Teklif işletmelerin doğalgaz sıkıntısı yaşamasının önüne geçer" dedi. Öneri tartışılıyor.
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Emekliye tavsiye: Türkiye’ye gidin
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