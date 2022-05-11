Birgit’in kalbini eriten gençler

Almanya'dapek çok aile işletmesinde olduğu gibi Ansbach kentine bağlı Leutershausen'deki bir seramik atölyesi de çocuklarının farklı kariyere odaklanması üzerine kapısına kilit vurmak için gün saymaya başladı. Friedel ve Birgit Moll çifti, işletmelerini kapatmadan önce gazeteye ilan verdi. Çiftin atölyeyi devredeceğini öğrenen Denis Weniger, Türkiye'deki arkadaşına durumu aktardı.HAKAN Serbest (31), eşi Nilay (29) ile Bodrum'da 30 metrekarelik odada seramik yapımı ile uğraşırken, Alman çift ile irtibata geçti. Çift, uzun vize sürecinden sonra işletmeyi devraldı ve "Fil Seramik diye marka oluşturmuştuk. Geniş atölye hayal ediyorduk. Teklif çok cazipti. Çalışma vizesi alabilmek için bir yıl çabaladık. Şimdi Alman geleneksel ürünlerine Türk dokunuşu yapıyoruz" dedi.ZORLU bir korona dönemi geçirdiklerini ifade eden çift şöyle konuştu: "Atölyenin yanındaki dükkan sekiz ay kapalı kalınca internete yöneldik. Ürün yelpazemizi geleneksel ile modernliği birleştirip geliştirdik. Satışı internete taşıdık. Hedefimiz Türk seramik kültür tarzını Almanya'ya getirmek. Atölyeye müze ve galeri de eklemek istiyoruz. Bunun için Türkiye'den iki çalışan getirdik. Ustamız Klaus'u göndermedik."