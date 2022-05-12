Sağlık sistemini göçmenler sırtlıyor

ALMAN Uyum ve Göç Danışma Konseyi (SVR), göçmenlerin Alman Sağlık Sistemi'ne olan katkısını ortaya koyan bir araştırma raporunu yayınladı. Raporda, 2019 yılında, sağlık ve bakım mesleklerinde çalışan dört milyondan fazla insanın dörtte birinin (yüzde 27.3) göçmen kökenli olduğu açıklandı. SVR, "410 bin doktorun 130 bini göçmen kökenli" dedi.Konsey Başkanı Prof. Dr. Petra Bendel ise "Onlar olmasaydı sağlık sistemimiz çöküşün eşiğinde olurdu" diye konuştu. İstatistiğe göre, 2010 ile 2020 yılları arasında göçmen kökene sahip doktorların sayısı yaklaşık 2.5 kat arttı. Bendel, demografik değişimin vasıflı sağlık çalışanlarına ihtiyacı artırdığına dikkat çekti ve "Göçmen çalışanlara ulaşmak için bürokratik işlemler kolaylaştırılmalı, sürdürülebilir hale getirilmeli" dedi.