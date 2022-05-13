Katliam son anda önlendi

Planlanan ırkçı saldırı, öğrencinin bir arkadaşının polise ihbarda bulunmasıyla engellendi. Arkadaşının okulu kan gölüne çevirmeyi planladığını öğrenen öğrenci polisi aradı ve, "Yarın sabah Don Bosco Lisesi'ne öğrencilere dönük terör saldırısı planlanıyor" dedi. Hemen harekete geçen polis, saat 04.20'de öğrencinin evini bastı. Baskında 16 yaşındaki öğrenci gözaltına alınırken, evde 20'ye yakın bomba bulundu.POLİS, 16 adet boru bombasının yanı sıra çivili bombalar da ele geçirildiğini ve ayrıca silahlar bulunduğunu açıkladı. Evde yapılan aramada polis yabancılara hakaret içeren, yabancı düşmanı ifadelere yer verilen iki manifesto buldu. Öğrencinin ırkçı olduğu kanısına varan polis, okullara bomba yerleştirebilmiş olma ihtimaline karşı iki okulu kapattı. Didik didik aranan okullarda bombaya rastlanamadı.KAPATILAN ikinci okulun ırkçı öğrencinin daha önce mezun olduğu Schloss Borbeck ortaokulu olduğu öğrenildi. Irkçının hedefinin çok sayıda yabancı öğrenciyi öldürmek olduğu düşünülüyor. İlgili soruşturmayı terör suçlarına bakan Düsseldorf Başsavcılığı üstlendi. "Ağır bir terör saldırısı içinde olduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencinin, Hanau teröristi gibi saldırı planladığı tahmin ediliyor.KUZEY Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ırkçı öğrencinin saldırı planının tamamlandığına dikkat çekerek, "Bazı bombalara saatler yerleştirilmiş ve patlayıcı madde de hazırlanmış. Manifestoda Nazi sembollerine yer verildiği gibi, Müslümanlara ve Yahudilere de hakaretler bulunuyor. Bir kabus engellendi" dedi. Tedbir amaçlı kapatılan her iki okulda da başta Türk olmak üzere çok sayıda yabancı öğrenci okuyor.