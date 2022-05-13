Meryem Uzerli’nin Türk Lirası duyarlılığı

Doğup büyüdüğü Berlin'de Temmuz 2020'de "Nosh Nosh" isimli bir kafe açan Meryem Uzerli, müşterilerden sadece euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı. Mekanı Türk hayranları ile dolup taşan Uzerli, hesabı Türk Lirası ile ödeyenlere ayrıca indirim yapıyor.UZERLİ, reklam ve film, dizi ücretlerini euro ya da dolar olarak belirlemekten de vazgeçti. Uzerli, Türkiye'deki anlaşmalarını Türk Lirası üzerinden yapmaya başladı. Her fırsatta Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdıran Uzerli'nin bu kararı, 'Alkışlık hareket' olarak yorumlandı.