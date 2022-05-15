NRW’nin kaderi Türklerin elinde

Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın 18 milyonu aşkın nüfusu ile en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) yaklaşık 13 milyon seçmen pazar günü Eyalet Parlamentosu'nu şekillendirmek için sandık başına gidecek. 29 partinin gireceği yarışta 199 sandalyeli meclis için 880 aday bulunuyor. Eyalette seçmenlerin 14.7'sini göçmen kökenliler oluştururken, Türk kökenli seçmen sayısı yaklaşık 300 bin.Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) iktidarda olduğu eyalette seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamasında iki parti başa baş görünüyor. Forsa'nın araştırmasına göre CDU ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 30. Diğer araştırma şirketlerine göre ise son günlerde CDU yüzde 31, SPD ise yüzde 29 dolaylarında. Yeşiller'in oy oranı yüzde 18, FDP'nin yüzde 8, AfD'nin ise yüzde 6. Çöküşteki Sol Parti ise yüzde 2'de.Seçimde Türk kökenli 29 aday da yarışıyor. SPD'den Volkan Baran, İbrahim Yetim, Serdar Yüksel ve Dilek Engin'in parlamentoya girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeşiller Partisi'nden aday olan Berivan Aymaz ve Melih Keser'in de parlamentoya girmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Seçimde SPD'den 8, CDU'dan 1, Yeşillerden 9, Sol Parti'den ise 7 aday yarışıyor. FDP'de ise hiç Türk kökenli aday yer almıyor.Volkan BaranSerdar Yükselİbrahim YetimDilek EnginNesrettin AkayTülay DurduSara ZorluCüneyt SöylerDeniz GünerBerivan AymazGönül EğlenceMeral Thomsİlayda BostancıeriMelih KeserAli BaşDerya Gür ŞekerAmet ÖzdemirCim KartalAttila GümüşMehmet Ali YeşilŞeyhmus GünayOnur OcakEmel KöseTeyfik BayramHasan ÖzerEren Koçak (Bağımsız)Kübra Arslan (Team Tödenhöfer)Ahmet Türe (AfD)Renan Cengiz (Die Partei)