NRW’nin kaderi Türklerin elinde

Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın 18 milyonu aşkın nüfusu ile en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) yaklaşık 13 milyon seçmen pazar günü Eyalet Parlamentosu'nu şekillendirmek için sandık başına gidecek. 29 partinin gireceği yarışta 199 sandalyeli meclis için 880 aday bulunuyor. Eyalette seçmenlerin 14.7'sini göçmen kökenliler oluştururken, Türk kökenli seçmen sayısı yaklaşık 300 bin.
BAŞA BAŞ MÜCADELE
Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) iktidarda olduğu eyalette seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamasında iki parti başa baş görünüyor. Forsa'nın araştırmasına göre CDU ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 30. Diğer araştırma şirketlerine göre ise son günlerde CDU yüzde 31, SPD ise yüzde 29 dolaylarında. Yeşiller'in oy oranı yüzde 18, FDP'nin yüzde 8, AfD'nin ise yüzde 6. Çöküşteki Sol Parti ise yüzde 2'de.
29 TÜRK KÖKENLİ YARIŞTA
Seçimde Türk kökenli 29 aday da yarışıyor. SPD'den Volkan Baran, İbrahim Yetim, Serdar Yüksel ve Dilek Engin'in parlamentoya girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeşiller Partisi'nden aday olan Berivan Aymaz ve Melih Keser'in de parlamentoya girmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Seçimde SPD'den 8, CDU'dan 1, Yeşillerden 9, Sol Parti'den ise 7 aday yarışıyor. FDP'de ise hiç Türk kökenli aday yer almıyor.
TÜRK ADAYLAR:
SPD
Volkan Baran
Serdar Yüksel
İbrahim Yetim
Dilek Engin
Nesrettin Akay
Tülay Durdu
Sara Zorlu
Cüneyt Söyler
CDU
Deniz Güner
YEŞİLLER
Berivan Aymaz
Gönül Eğlence
Meral Thoms
İlayda Bostancıeri
Melih Keser
Ali Baş
Derya Gür Şeker
Amet Özdemir
Cim Kartal
SOL PARTİ
Attila Gümüş
Mehmet Ali Yeşil
Şeyhmus Günay
Onur Ocak
Emel Köse
Teyfik Bayram
Hasan Özer
DİĞERLERİ
Eren Koçak (Bağımsız)
Kübra Arslan (Team Tödenhöfer)
Ahmet Türe (AfD)
Renan Cengiz (Die Partei)