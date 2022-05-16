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Giriş Tarihi: 16.5.2022

İşadamları gençlerle buluştu

Yalçın ÇAKIR
İşadamları gençlerle buluştu

Hollanda’nın Rotterdam kenti “Talent for BIZ 2022” isimli kariyer fuarına ev sahipliği yaptı. Özellikle yeni mezun ya da mezuniyetine az kalan genç yetenekler, işadamlarıyla buluştu

KURUMLAR TANITILDI
ÜLKENİN farklı kentlerinden yaklaşık 800 genç atölye çalışmalarında yer alarak tanıtım sunumlarına katıldı ve burada farklı sektörlerden Türk iş adamlarıyla görüşme imkanı buldu. Gençler, iş ve staj başvurusu yapma imkanını da kullandı. Uluslararası Türk şirketleri de bilgilendirme oturumlarıyla kurumlarını tanıttı.

ATAY DA KATILDI
ETKİNLİKTE Türkiye'nin önde gelen 19 kurum ve kuruluşu yer aldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de katıldı. Bu yıl ilk olarak Hollanda'da düzenlenen etkinlik 21 Mayıs'ta Londra'da, 27 ve 28 Mayıs'ta ise Köln'de düzenlenecek.
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İşadamları gençlerle buluştu
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