İşadamları gençlerle buluştu

ÜLKENİN farklı kentlerinden yaklaşık 800 genç atölye çalışmalarında yer alarak tanıtım sunumlarına katıldı ve burada farklı sektörlerden Türk iş adamlarıyla görüşme imkanı buldu. Gençler, iş ve staj başvurusu yapma imkanını da kullandı. Uluslararası Türk şirketleri de bilgilendirme oturumlarıyla kurumlarını tanıttı.ETKİNLİKTE Türkiye'nin önde gelen 19 kurum ve kuruluşu yer aldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de katıldı. Bu yıl ilk olarak Hollanda'da düzenlenen etkinlik 21 Mayıs'ta Londra'da, 27 ve 28 Mayıs'ta ise Köln'de düzenlenecek.