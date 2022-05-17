İlk anıt dikildi ama eşitlik sağlanamadı

HANNOVER kenti yakınlarındaki Lehrte kasabasına iş insanı Hasan Kurtuluş'un katkılarıyla ülkenin ilk göç anıtı dikildi. Açılışı, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Lehrte Belediye Başkanı Frank Prüsse ile Hasan Kurtuluş birlikte yaptı. Başbakan Weil, "Almanya'ya çalışmak için ilk gelenlere hiç de iyi davranılmadı. Özdemir soyadlı birisiyle Müller soyadlı birisinin işe alınmada hâlâ eşitlik sağlanamadı" dedi. Başkonsolos Kaya, anıtın karşılıklı saygı ve beraber yaşamayı sembolize ettiğini vurguladı. Kurtuluş ise "60 yılı aşkı süredir Almanya'da yaşıyorum. Hâlâ misafir gibi görülmeye bir anlam veremiyorum" diye konuştu.