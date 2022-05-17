Şampiyonun acı vedası

BOKSA henüz 12 yaşındayken başlayan Giresunlu yarı ağır sıklet Avrupa ve Asya şampiyonu Musa Askan Yamak, Münih yakınlarındaki Garching kasabasında çıktığı müsabaka sırasında fenalaştı. Ugandalı Hamza Amuza Wandera (38) ile Alman Profesyonel Boksörler Derneği (BDB) gözetiminde düzenlenen maçta boksörümüz, iki raundu tamamlayıp, üçüncü raunda başlamak üzereyken yere yığıldı.YAMAK'A ilk müdahaleyi salonda bulunan ilk yardım ekibi yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren müdahalenin ardından kalbi yeniden canlandırılan 38 yaşındaki Yamak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Münih doğumlu olan Yamak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 2017'de profesyonelliğe geçiş yapan Yamak, Almanya Profesyonel Boks Federasyonu'na bağlı olarak ringlere çıkıyordu.MUSA Yamak, yere yığılınca sevenleri ve yakınları ringe akın etti. Salonda ringin boşaltılması için sık sık anons yapıldı. İlkyardım ekibi doktoru, polisten ringin boşaltılması için yardım istedi ve yaşanan zorluğa isyan etti. Salona takviye kuvvet gönderildi. Yamak'ın yakınları hastanenin önünde de uzun süre bekledi. Acı haber Yamak'ın tüm sevenlerini yasa boğdu.