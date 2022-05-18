Jeremy’nin suç ortağı da var

ALMANYA'NIN Essen kentindeki Don Bosco Lisesi'ne saldırı planlayan Jeremy R.'nin bilgisayarında yapılan incelemeden sonra 18 yaşındaki bir gencin evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan gencin, bir yıl önce silahlar konusunda Jeremy R. ile mesajlaştığı ifade edildi. Sohbet arkadaşının evinde de hafif makineli tüfek, bir pompalı tüfek ve iki tabanca bulundu.SİLAHLARIN airsoft diye adlandırılan gerçek dışı silahlar olduğu açıklandı. Saldırının suç ortağı olabileceği ifade edilen genç, sorgusundan sonra serbest bırakıldı, ancak hakkında soruşturma başlatıldı. Baskınla okulu kan gölüne çevirmeyi hedefleyen ırkçı Jeremy R., özellikle Müslüman öğrencileri hedef almıştı. Manifestosu korkunç ırkçı ifadeler içeriyordu. ESSEN