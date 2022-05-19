Sneijder’den Türk doktorlara teşekkür

Galatasaray ve Hollanda Milli Futbol Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder, annesinin tedavisinde doğru teşhis koyan Türk doktorlara teşekkür etti. Sneijder, annesi Sylvia'ya Hollandalı doktorların, bronşit teşhisi koyduğunu, teşhise inanamadığı için doktorlardan izin alarak annesini Türkiye'ye muayeneye götürdüğünü ifade etti. Sneijder, "Türkiye'de, yaşadığı sağlık sorununun akçiğer tümoründen kaynaklandığını öğrendik. Ailece büyük şok yaşadık. Şimdi annemin tedavisi yapılmalı. Tedavisine Hollanda'da devam edilecek. Temennimiz en kısa sürede yeniden eski sağlığına kavuşması" dedi.