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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Sneijder’den Türk doktorlara teşekkür

FATİH ÖZYAR
Sneijder’den Türk doktorlara teşekkür

Hollandalı doktorlar annesinin hastalığına ‘bronşit’ dedi. İkna olmayan Wesley Sneijder, soluğu Türkiye’de aldı. Gerçek akciğer kanseri çıktı

Galatasaray ve Hollanda Milli Futbol Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder, annesinin tedavisinde doğru teşhis koyan Türk doktorlara teşekkür etti. Sneijder, annesi Sylvia'ya Hollandalı doktorların, bronşit teşhisi koyduğunu, teşhise inanamadığı için doktorlardan izin alarak annesini Türkiye'ye muayeneye götürdüğünü ifade etti. Sneijder, "Türkiye'de, yaşadığı sağlık sorununun akçiğer tümoründen kaynaklandığını öğrendik. Ailece büyük şok yaşadık. Şimdi annemin tedavisi yapılmalı. Tedavisine Hollanda'da devam edilecek. Temennimiz en kısa sürede yeniden eski sağlığına kavuşması" dedi.
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Sneijder’den Türk doktorlara teşekkür
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