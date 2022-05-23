Adalet terazisi yine şaştı

Almanya'nın Dortmund kentinde tarihler 24 Şubat 2021'i gösterdiğinde annesi Sevgi ile kreşten evlerine giden 4.5 yaşındaki Melih Bozatlı, kaza kurbanı oldu. Melih, annesi ile birlikte yola geçici olarak yerleştirilen yaya lambasının yanmasını bekledi. Lamba yeşile döner dönmez karşıya geçmek için fırlayan Melih'e, 86 yaşındaki sürücü kırmızı ışık ihlali yaparak çarptı. Sürücü, Dortmund Sulh Ceza Mahkemesi'nde tesirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılandı. Davadan çıkan sonuç herkesi şoke etti. Hâkim sürücüye 5 bin euro para ve bir ay ehliyetine alıkoyma cezası kesti. Kararı duyan Türkler, "Hatalı sürücü yaşlı olabilir, ancak karardan hapis cezası çıkmaması şaşkınlık verici. Yine ölenin milliyetine bakıldı" değerlendirmesi yaptı.