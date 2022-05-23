Ağaçları söken kasırga

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde etkili olan şiddetli fırtına ile kasırga, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle eyaletin Paderborn ve Lippstadt kentlerinde hâkim olan fırtına, ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına, trafik ışıklarının ve çitlerin devrilmesine yol açtı. Fırtınadan binlerce araç hasar gördü. Kasırga, bölgede 13'ü ağır, 43 kişinin yaralanmasına yol açtı. BÖLGEYİ ziyaret eden NRW Başbakanı Hendrik Wüst, "Büyük bir yıkım" dedi. 300 metre genişliğinde ve beş kilometre uzunluğundaki bölgeyi harabeye çeviren kasırga sonrası okullar tatil edildi. Fırtına ise Bavyera, Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, Hessen ve Saarland'da etkili oldu. Wittgert'te 38 yaşındaki bir kişi, su basan bodrum katına girince elektrik çarpması sonrası öldü. FRANKFURT