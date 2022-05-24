Dört çocuğuyla yakacaklardı

BONN polisi, pazar günü gece yarısı Windeck kasabasındaki boş kulübenin kundaklandığını açıkladı. Polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganların üç araç ile olay yerinden kaçtığını, kaçarken yabancı düşmanlığı içeren sloganlar attıklarını aktardı. Yangın sonrası binada oturan 39 yaşındaki kadın ile dört çocuğunun başka adrese götürüldüğü de belirtildi.YANGIN ile ilgili soruşturmayı Devlet Güvenlik Birimi devralırken, yangını araştırmak için özel komisyon kurulduğu açıklandı. İlk soruşturmanın olası bir yabancı düşmanlığı motivasyonunu işaret ettiği için devlet güvenlik birimi ile savcılığın yakın işbirliği içinde çalıştığı aktarıldı. Olaya ilişkin bilgi verebilecek görgü tanıklarının 0228 15-0'la irtibata geçmeleri istendi.