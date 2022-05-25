Kanun nizam tanımıyorlar

ALMANYA'NIN faşist gruplarından İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger), gün geçtikçe daha radikal hale geliyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tehlikeli olarak sınıflandırdığı grup, hızla silahlanmaya gidiyor. Ülke genelinde sayıları 20 binin üzerinde olan grup üyeleri, kendileri gibi düşünen gruplarla da ortak hareket edip, komplo teorileri üretiyor, güç topluyor, siber saldırı gerçekleştiriyorlar.SİLAHLANMA konusunda son dönemde atakta olan grubun Hessen Eyaleti'ndeki yaklaşık bin üyesinden 17'sinin evine yapılan baskında 90'dan fazla silaha el konulduğu açıklandı. Şiddet potansiyeli çok yüksek olan grubun, Rheinland Pfalz'da 850 üyeye ulaştığı, grup üyelerine ait 183 silaha el konulduğu aktarıldı. Eyaletin İçişleri Bakanı Roger Lewentz, "Darbe fantezileri kuruyorlar" dedi.