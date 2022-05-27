Ne olur babamızı kurtarın

OLAY geçtiğimiz şubatta yaşandı. Osman Kızılkaya (59) evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastane, "Önemli bir şeyin yok" diyerek, Kızılkaya'yı taburcu etti. Çocukları tarafından hastaneden alınan Kızılkaya kısa süre sonra fenalaşıp yere düştü. Beyninde pıhtılaşma olan Osman Kızılkaya aynı hastanede birkaç saat tutulduktan sonra 500 kilometre ilerdeki bir hastaneye nakledildi.YENİ nakledildiği hastane de Kızılkaya'yı tedavi etmedi. Doktorlar yakınlarına, "Beyin ölümü gerçekleşti. Tedaviye cevap vermiyor" dedi. Osman Kızılkaya'nın kızı Hasret ve oğlu Cabir, Alman doktorlara isyan etti: Bizimle asistan doktorlar muhatap oluyor. Bilgi de vermiyorlar. Babamızın beyin ölümünün gerçekleştiği doğru değil. Sorularımızı gözleriyle yanıtlıyor. Hastane ise yaşamını sonlandırmak istiyor.AİLENİN SABAH'a geçtiği video görüntülerinde de Osman Kızılkaya'nın çocuklarının sorularına net şekilde gözlerini oynatarak cevap verdiği görülüyor. Çocuklarının sorularına gözleriyle cevap veren Kızılkaya ağlıyor, gözlerini açıp oynatabiliyor. Babalarının Türkiye'ye götürülüp orada tedavi edilip kurtarılmasını isteyen aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım bekliyor.