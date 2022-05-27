Ordu deposu faşistlerin arka bahçesi

ALMAN ordusunun silah ve mühimmat depoları yine gündeme geldi. Dördü aktif görevde, toplam 10 şüpheli, kışladan silah ve mühimmat çalmakla suçlandı. Farklı eyaletlerdeki sekiz mülkte arama yapıldı. Aramada, uzun ve kısa namlulu silahlar, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Ordudan silah çalanların, bu silahları Ukrayna'da savaşa katılan ırkçılara ilettiği ileri sürüldü.KIEL Savcılığı, yılbaşından bu yana ordunun tesislerine girdikleri şüphesi ile haklarında soruşturma başlatılanlardan ikisinin tutuklandığını açıkladı. Silah ve mühimmat çalanların Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaştıklarından yola çıkılıyor. Öte yandan ordudan en çok ırkçılar silah ve mühimmat çalıyor. NSU terör örgütü garajından da ordudan çalınan malzeme çıkmıştı.