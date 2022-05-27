KALP cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ve Almanya'da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak tarihe geçen Dr. Dilek Gürsoy, memleketi Ordu'da Türkiye'nin sağlık sisteminin Avrupa'dan ileride olduğunu söyledi. Dr. Gürsoy, gençlere, "Avrupa eskisi gibi değil, Türkiye'nin değerini bilin" çağrısında bulundu.TÜRKİYE'DE tıp eğitiminin zaten her zaman Avrupa'dan iyi olduğunu vurgulayan Dr. Gürsoy, "Burada, kadın cerrahlarımızla da tanıştım, tıp alanında ne kadar ileride olduğunuzu gördüm. Türkiye'den Almanya'ya öğrenci olarak çok gelen var. Eğitimin kalitesi bu gelen öğrencilerden fark ediliyor. O yüzden hekimlerin ve gençlerin buranın değerini bilmesini isterim" dedi.