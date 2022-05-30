Dar gelirliye ‘Sosyal İklim’ parası

ALMANYA Çalışma Bakanı Hubertus Heil, uygulamayı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe sokmak istiyor. Heil'ın planına göre "sosyal iklim parası" adı altında bekar olup da 4 bin euro, evli olup da 8 bin euro brüt kazancın altında olan herkese yılda bir ödeme yapılacak. Ancak kimin ne kadar alacağı, aylık gelirine göre belirlenecek.ÇALIŞMA Bakanı Heil aynı zamanda bazı uzmanların "emeklilik yaşı 67'den 70'e yükseltilmeli" açıklamasına da karşı çıktı. Emeklilik yaşının yükseltilmesinin düşünülmediğini bildiren Almanya Çalışma Bakanı, "Koalisyon sözleşmesinde emeklilik yaşının yükseltilmeyeceği sözünü verdik. Biz bunu herhangi bir şekilde düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı. BERLİN