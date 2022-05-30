Polizei korumalı hain gösteri

Etkinlik, Kuzey Ren Vestfalya'nın Lützerath kasabasında düzenlendi. Garzweiler madeniyle ilgili protesto eylemleri gerçekleştiren çevreci gençler, "Kürt Hareketi İklim Hareketiyle Buluşuyor" adı altında sözde bir kültür etkinliği organize etti. Ancak etkinlik, terör örgütü PKK yandaşlarının PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve PKK paçavraları ile resmen PKK şovuna dönüştürüldü.ALMAN kamuoyuna "çevre ve dostluk şenliği" olarak yutturulmaya çalışılan etkinliğe polisin verdiği bilgiye göre 400 kişi katıldı. Yasak olmasına karşın PKK paçavralarının açılmasına ve Öcalan posterlerinin gösterilmesine göz yuman Alman polisi, bir de skandal açıklama yaptı. Polis, "çok barışçıl ve muhteşem bir atmosferden" söz ederken, terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığına değinmeye bile gerek duymadı.ORGANİZATÖRLER çevre hareketinin "Kürt Özgürlük Mücadelesi" ile dayanışma gösterdiğini belirtirken, amacın Avrupa'daki çevreci hareketle "özgürlük mücadelesi içinde olanları" yakınlaştırmak olduğu kaydedildi. PKK, çevrecilerin arasına sızıp terör örgütü propagandası yapabilmek için de, "Rojava'yı yeniden yeşil yapalım" şeklinde masum da bir slogan uydurdu. Konuşmacılar ise, özellikle Türkiye'yi suçladı. FRANKFURTTÜRKİYE'YE karşı Suriye ve Irak'ta "Direnen Kürt Özgürlük Hareketi" ile dayanışma içinde olduklarını belirten sözde çevreciler, "Ortak direniş, faşizme en iyi yanıttır" diye konuştu. Türkiye'nin PKK ile mücadelesini "hepimize karşı savaş" olarak nitelendiren konuşmacılar, Rojava'daki PKK'lılara da bir video mesajı gönderdi. Ardından da PKK yandaşları şehir merkezinde bir yürüyüş yaptı.