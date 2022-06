Almanya Emre’yi konuşuyor

ALMANYA'NIN Freiburg kentinde yaşayan ve babası koronavirüs test merkezi işleten Emre C. (20), barda arkadaşları ile sohbet ederken, test merkezlerine kontrolsüz para aktarıldığını anlattı. Arkadaşlarına durumu ispatlayacağını söyleyen 20 yaşındaki stajyer öğrenci Emre, internet üzerinden başvuru yapıp birkaç dakikada hayali test merkezi kurdu. Emre, barı merkezin adresi gösterdi.EMRE, Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği'nin Baden Württemberg Şubesi'ne (KVBW), Mart ile Haziran 2021 tarihleri arasında 492 bin koronavirüs testi yaptığını bildirdi. KVBW, hiç sorgulama yapmadan Emre'nin hesabına test ücreti olarak 5.7 milyon euro aktardı. Banka görevlisi, bir anda hesaba yatan paradan şüphelenip durumu kara para aklama şüphesiyle polise bildirdi.POLİS ve savcılık devreye girince Emre tutuklandı. Emre'nin hesabındaki para geri alındı ve önceki gün karar davası için Freiburg Bölge Mahkemesi'nde hâkim önüne çıkarıldı. Emre C., "Ne kadar kolay para aktarıldığını göstermek için bu eylemi yaptım" dedi. Gençlik yasaları kapsamında yargılanan Emre, bir hayır kurumuna 1500 euro yardım yapmaya ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm edildi.ALMANYA'DA söz konusu koronamerkezleri üzerinden çok sayıda dolandırıcılık vakası tespit edildi. Bunlardan birinde, Bochum'da yaşayan 48 yaşındaki Oğuzhan C. ve 26 yaşındaki oğlu Sertaç C. test merkezi yolu ile devleti 25.1 milyon euro dolandırdığı suçlamasıyla yargılanıyor. Sadece Baden Württemberg Eyaleti'nde benzer dolandırıcılık için 14 dava devam ediyor. Ülke genelinde son dönemde sıkı denetim uygulandıkça dolandırıcılığın boyutu büyüyor.