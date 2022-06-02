Koruma teşkilatı bir faşiste emanet

ALMANYA Anayasayı Koruma Teşkilatı, bir skandal ile gündeme geldi. Yıllarca ırkçı parti NPD içerisinde görev alan ve iyi tanınan Hartmut Krien'in (66) Saksonya Anayasayı Koruma Teşkilatı ile Eyalet Kriminal Dairesi'nde bekçi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Özel güvenlik servisi tarafından istihdam edilen Krien'in hiçbir soruşturmadan geçmeden görev yapması büyük eleştiriye yol açtı.KRİEN'İN kapıya durumlarını bildirmek zorunda olan tanıkların, ırkçılar tarafından mağdur edilenlerin, ifadeye çağırılan Neo-Nazilerin kimlik bilgilerine sahip olacak konumda olması skandal olarak nitelendirildi. Krien'in Neo-Nazi olduğunun Google araması ile bile ortaya çıkacak olduğuna dikkat çeken siyasiler, "Ziyaretçilerden biri tanımasaydı fark edilmeyecekti" dedi.