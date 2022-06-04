Babamı NSU katletti annemi suçladılar

İSMAİL Yaşar'ın adının verildiği meydanın önceki gün açılışı için tören düzenlendi. Yaşar adına ceviz ağacının da dikildiği törende söz alan oğlu Kerem, aşırı duygulanınca konuşmasını tamamlayamadı. Kerem Yaşar, "Babam öldürüldüğünde 15 yaşındaydım. Yıllarca annem ile akrabalarım suçlandı. Asıl suçlular yıllar sonra tesadüfen ortaya çıktı. Büyük acı yaşadık. Annemi de geçen yıl koronadan kaybettim" dedi. Kerem'in konuşmasını Federal Hükümet tarafından mağdur yakınları için ombudsman olarak görevlendirilen Barbara John tamamladı. Törende konuşan Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ise "Tüm kurumlar ve toplum olarak son derece başarısız olduk. Görevimizi yerine getiremedik. Ölümleri ağır acı verdi" dedi.