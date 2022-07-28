Almanya kararıyor

Doğalgazdepolarını bu yıl dolduramayacak olan Almanya, sıkı tasarruf önlemlerine yöneldi. Elektrik santrallerinin doğalgaza bağımlı olması nedeniyle tedbir almaya başlanan ülkede, turistik mekânlar ile kamu binalarının gece aydınlatılmasına bir bir son veriliyor. Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, gece aydınlatılmayan mekânlar arasına girdi.ÜLKEDE tüm eyaletler ile kentler, sonbahar ve kış için enerji tasarrufu yapılması amacıyla gerekenleri masaya yatırmaya başladı. Tarihi Köln Katedrali de tasarruf için plan hazırlığı başlattı. Aydınlatılması için yılda 250 bin kilovatsaat elektrik tüketen katedral, önümüzdeki günlerde karanlığa bürünecek. Katedralin aydınlatılması için önümüzdeki yıl lambaları da değiştirilecek.FEDERAL Ekonomi Bakanı Robet Habeck, Rusya'nın doğalgaz arzını düşürmeye başladığı andan itibaren, kamu binaları ve işyerlerinde enerji tasarrufuna gidilmesi için çağrıda bulunmuştu. Doğalgaz tüketiminin minimum seviyeye indirilmesi için de girişimde bulunan Bakan, tüm kamu binalarında gerekli olmayan odaların ısıtılmamasını, derecenin kışın düşürülmesini ve ışıkların kapatılmasını istemişti. Rusya'nın doğalgaz akışını durdurmasını da göz önünde bulunduran Bakan, en kötü durum için senaryo hazırlamıştı. Başbakan Olaf Scholz da "Önümüzdeki aylarda ne kadar çok enerji tasarrufu yaparsak o kadar iyi" diyerek halka enerji tasarrufu çağrısında bulunmuştu. Bazı belediyeler ise kış için ısınma salonları hazırlığına girmişti.ALMANYA'NIN en büyük gaz ithalatçısı Uniper, geçen yıl kilovatsaat başına ortalama 6.5 cent olan maliyetin 25 cente kadar çıkabileceğini açıkladı. Şirket, hanelerin 2021'e kıyasla ödeyeceği faturanın, dört kat artabileceği uyarısı yaptı. Almanya'da yılda ortalama 20 bin kilovatsaat (kWh) doğalgaz tüketen bir ev için ek maliyet dört bin euroyu bulacak./ MANNHEİM