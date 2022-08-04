Otobüste ırkçı dehşet

Almanya'dason günlerdeırkçılık vakalarıyeniden tırmanışa geçti. Berlin'inCharlottenburg semtindebelediye otobüsüne binen 27 yaşındakibaşörtülü genç kadın, seyahat sırasındaArapça konuşurken ön koltukta oturan20 yaşındaki gencin önce ırkçılık içerensözlerine maruz kaldı. Saldırgan, başörtülühamile kadına orta parmak gösterdi. İneceğidurağa gelen kadın yerinden kalkıp kapıyayönelince, takip eden saldırgan kadını itti.KADIN başını demire vurduktan sonra, ırkçı saldırgan kadına omzu ile çarptı, yüzüne tükürdü. Ardından dizi ile midesine vurdu ve defalarca başörtüsünü çekip çıkarmaya çalıştı. Otobüstekiler duruma müdahale edip saldırganı durdurdu. Şoför kapıları açmayıp polis çağırdı. Saldırganı gözaltına alan polis, üzerinde uyuşturucu madde bulduğunu ifade etti. Saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi. Soruşturmayı ise Federal Güvenlik Şubesi (Staatsschutz) devraldı. FRANKFURTALMANYA'NIN Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi'nde de 28 yaşındaki bir Afganistan kökenli kadın öğrenci, ırkçı saldırıya uğradı. Üniversitenin tuvaletinde kimliği henüz belirlenemeyen ırkçı, kadını duvara ittikten sonra tekmeledi. Faşist, yere fırlattığı kadına "Ülkene geri dön'" diye bağırdıktan sonra kaçtı. Kadın yaralanırken, Ruhr Üniversitesi, ırkçı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı ve saldırı kurbanını korumaya aldıklarını duyurdu. Polis, yaşı 40 ila 45 arasında olduğu tahmin edilen saldırganı arıyor.SABAH, iş başvurusunda başörtülü kadınların uğradığı ayrımcılığı ortaya koyan araştırmanın ardından başörtülü Türk kadınları ile görüştü. İş sahibi olmuş kadınların başörtüsüyle nasıl ve nerede ayrımcılığa uğradığını habere yansıtan SABAH, salı günkü baskıda "Asıl ayrımcılık sokakta" manşeti attı. Saldırı da o manşetin atıldığı gün gerçekleşti.