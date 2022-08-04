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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Otobüste ırkçı dehşet

CENGİZ PARLAYAN
Otobüste ırkçı dehşet

Müslümanlara yapılan saldırılar giderek tırmanıyor. Hamile bir kadın Berlin’de hakarete uğradı, başörtüsü çekildi, tekmelenerek otobüsten indirildi

Almanya'da son günlerde ırkçılık vakaları yeniden tırmanışa geçti. Berlin'in Charlottenburg semtinde belediye otobüsüne binen 27 yaşındaki başörtülü genç kadın, seyahat sırasında Arapça konuşurken ön koltukta oturan 20 yaşındaki gencin önce ırkçılık içeren sözlerine maruz kaldı. Saldırgan, başörtülü hamile kadına orta parmak gösterdi. İneceği durağa gelen kadın yerinden kalkıp kapıya yönelince, takip eden saldırgan kadını itti.

ŞOFÖR IRKÇI SALDIRGANI YAKALATTI
KADIN başını demire vurduktan sonra, ırkçı saldırgan kadına omzu ile çarptı, yüzüne tükürdü. Ardından dizi ile midesine vurdu ve defalarca başörtüsünü çekip çıkarmaya çalıştı. Otobüstekiler duruma müdahale edip saldırganı durdurdu. Şoför kapıları açmayıp polis çağırdı. Saldırganı gözaltına alan polis, üzerinde uyuşturucu madde bulduğunu ifade etti. Saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi. Soruşturmayı ise Federal Güvenlik Şubesi (Staatsschutz) devraldı. FRANKFURT



BİR SALDIRI DA ÜNİVERSİTEDE
ALMANYA'NIN Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi'nde de 28 yaşındaki bir Afganistan kökenli kadın öğrenci, ırkçı saldırıya uğradı. Üniversitenin tuvaletinde kimliği henüz belirlenemeyen ırkçı, kadını duvara ittikten sonra tekmeledi. Faşist, yere fırlattığı kadına "Ülkene geri dön'" diye bağırdıktan sonra kaçtı. Kadın yaralanırken, Ruhr Üniversitesi, ırkçı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı ve saldırı kurbanını korumaya aldıklarını duyurdu. Polis, yaşı 40 ila 45 arasında olduğu tahmin edilen saldırganı arıyor.

BAŞÖRTÜLÜLERE HER GÜN YENİ BİR SALDIRI YAPILIYOR
SABAH, iş başvurusunda başörtülü kadınların uğradığı ayrımcılığı ortaya koyan araştırmanın ardından başörtülü Türk kadınları ile görüştü. İş sahibi olmuş kadınların başörtüsüyle nasıl ve nerede ayrımcılığa uğradığını habere yansıtan SABAH, salı günkü baskıda "Asıl ayrımcılık sokakta" manşeti attı. Saldırı da o manşetin atıldığı gün gerçekleşti.

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Otobüste ırkçı dehşet
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