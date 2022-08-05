2 bin istediler 250 geliyor

ALMAN Federal Havacılık Endüstrisi Birliği (BDL) Genel Müdürü Matthias von Randow, Türkiye'den hedeflenen iki bin geçici havalimanı personeli alımı rakamından çok uzakta olduklarını ve durumun değişmeyeceğini açıkladı. Yer Hizmetleri Sağlayıcıları İşverenler Derneği (ABL), ay ortasına kadar Türkiye'den gelecek 250 kişinin işbaşı yapabileceğini duyurdu.MÜNİH Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Jost Lammers, bürokratik işlemlerin geçici işçilere olan talebi azalttığını kaydetti. İşçilere yönelik güvenlik testlerinin altı hafta kadar sürdüğü, hızlandırılması gerektiği ifade edildi. Vize gibi pek çok alanda kolaylık sağlanmasına rağmen, güvenlik testinde esneklik tanınmıyor.