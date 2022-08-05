Osmanlıspor’a ırkçı mektup

Dortmund Belediyesi, sahası olmadığı için amatör lig temsilcimiz Osmanlıspor'a, DJK SF Nette Kulübü ile aynı sahayı paylaşmalarına yönelik yazı gönderdi. Bu yazının ardından Osmanlıspor'un posta kutusundan gamalı haç bulunan ve DJK SF Nette'nin antetli kağıdına yazılı ırkçı mektup çıktı. Mektupta, "DJK SS Nette Alman takımı ve burada Erdoğan destekçilerine yer yok. Birlikte zevkle sahamızda bira içmeye davet ediyoruz" şeklinde aşağılayıcı ifadeler yer aldı. Mektubun kulüp tarafından gönderilip gönderilmediği araştırılıyor. Osmanlıspor yöneticileri, "Mektubu kulüp göndermişse kapatılmalı" diye tepki gösterdi.