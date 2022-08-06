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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Türkiye’yi mesken tuttular

Türkiye’yi mesken tuttular

İngiltere’deki evlerini satıp 3 çocukla yola çıkan İngiliz aile, Kovid-19 salgını sürecinde karantina nedeniyle kaldıkları Türkiye’yi evleri olarak görüyor

FETHİYE'DE DOĞUM YAPTI
Karavanla İngitere'den yola çıkan, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından 3 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Mathew ve Katie Askey çifti, salgın nedeniyle Yunanistan sınırlarını kapatınca 2 yıl önce Türkiye'de kaldı. Bu sırada 9 aylık hamile olan Katie Askey'in dördüncü çocuğu Sebastian, 2021 yılının Haziran ayında Fethiye'de dünyaya geldi. Türkiye'de kalmaya devam etmek isteyen çift, satın aldıkları 1987 model otobüsü daha büyük karavana dönüştürüp Türkiye'de görmedikleri yerleri de gezerek Hindistan'a gitmeyi planlıyor.
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Türkiye’yi mesken tuttular
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