Türkiye’yi mesken tuttular

Karavanla İngitere'den yola çıkan, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından 3 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Mathew ve Katie Askey çifti, salgın nedeniyle Yunanistan sınırlarını kapatınca 2 yıl önce Türkiye'de kaldı. Bu sırada 9 aylık hamile olan Katie Askey'in dördüncü çocuğu Sebastian, 2021 yılının Haziran ayında Fethiye'de dünyaya geldi. Türkiye'de kalmaya devam etmek isteyen çift, satın aldıkları 1987 model otobüsü daha büyük karavana dönüştürüp Türkiye'de görmedikleri yerleri de gezerek Hindistan'a gitmeyi planlıyor.